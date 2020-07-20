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Ограбление года: форвард Реала не позволил экс-партнерам Лунина остаться в Ла Лиге

20 июля 11:33 - Читати українською
Ограбление года: форвард Реала не позволил экс-партнерам Лунина остаться в Ла Лиге
Леганес – Реал – 2:2 / Твиттер ФК Реал Мадрид

Ошибка арбитра стоила бывшей команде голкипера сборной Украины места в элите.

45+1’ Бриан Гил
79’ Роджер Ассале
 
Серхио Рамос 9’
Марко Асенсио 52’
9’ Серхио Рамос
45+1’ Бриан Гил
52’ Марко Асенсио
79’ Роджер Ассале

В последнем туре чемпионата Испании Леганес на своем поле принимал Реал. Экс-партнеры нашего Андрея Лунина уступая в счете по ходу матча сумели дважды отыграться.

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А на 84-й минут в матче возник спорный момент, который еще долго будут обсуждать болельщики "пепинерос" и футбольные эксперты. В одной из атак мяч в штрафной Реала попал в руку сербского форварда "сливочных" Луки Йовича. Однозначный пенальти, который мог спасти Леганес, арбитр так и не назначил. Даже после просмотра VAR.

Таким образом, Леганес, которому, чтобы остаться в элите, необходима была только победа, расписал боевую ничью и следующий сезон проведет в Сегунде.

Напомним, именно Йович, выступая за Айнтрахт, стал обидчиком Шахтера в Лиге Европы сезона 2018/19, сумев помочь немецкой команде выбить "горняков" из турнира в 1/16 финала.

Реал расписал боевую ничью с Леганесом – "пепинерос" вылетели в Сегунду

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Испания Андрей Андрей Лунин Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес Леганес Видеоновости Леганес - Реал Мадрид Лука Лука Йович
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