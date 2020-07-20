Ограбление года: форвард Реала не позволил экс-партнерам Лунина остаться в Ла Лиге

Ошибка арбитра стоила бывшей команде голкипера сборной Украины места в элите.

В последнем туре чемпионата Испании Леганес на своем поле принимал Реал. Экс-партнеры нашего Андрея Лунина уступая в счете по ходу матча сумели дважды отыграться.

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А на 84-й минут в матче возник спорный момент, который еще долго будут обсуждать болельщики "пепинерос" и футбольные эксперты. В одной из атак мяч в штрафной Реала попал в руку сербского форварда "сливочных" Луки Йовича. Однозначный пенальти, который мог спасти Леганес, арбитр так и не назначил. Даже после просмотра VAR.

Таким образом, Леганес, которому, чтобы остаться в элите, необходима была только победа, расписал боевую ничью и следующий сезон проведет в Сегунде.

Напомним, именно Йович, выступая за Айнтрахт, стал обидчиком Шахтера в Лиге Европы сезона 2018/19, сумев помочь немецкой команде выбить "горняков" из турнира в 1/16 финала.

Реал расписал боевую ничью с Леганесом – "пепинерос" вылетели в Сегунду