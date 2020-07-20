Серхіо Рамос оформив 11 голів за сезон Ла Ліги – оборонці не забивали стільки понад 25 років

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос забив Леганесу в рамках 38-го туру іспанської Прімери. Цей гол став для нього 11-м у першості 2019/20.

34-річний центрбек – перший за 26 років оборонець у лізі, який забив 10+ м'ячів. Про це повідомляє Gracenote Live.

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Серхіо Рамос повторив досягнення екс-оборонця Барселони Рональда Кумана. Легендарний нідерландець теж забив 11 м'ячів у сезоні 1993/94. Капітан "вершкових" за підсумками сезону став другим бомбардиром Реала в чемпіонаті. Більше за нього забив лише Карім Бензема – 21 м'яч.

Усього в нинішньому сезоні Серхіо Рамос провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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