Портал Calcio e Finanza розкрив зарплати гравців Ювентуса. Згідно з джерелом, найбільше в стані туринського гранда заробляє півзахисник Поль Погба – 8 млн євро. Що цікаво, через постійні травми в минулому сезоні француз провів на полі 162 хвилини у всіх турнірах.

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Слідом за Погба найвищі зарплати у Душана Влаховіча та Адріена Рабьйо – по 7 млн євро. Воротар Войцех Щенсни заробляє 6,5 млн євро, лівий захисник Алекс Сандро – 6 млн євро, а оклади Глейсона Бремера і Федеріко К'єзи дорівнюють 5 млн євро.

4 млн євро на рік туринський клуб платить Даніло, тоді як Даніеле Ругані та Аркадіуш Мілік заробляють по 3,5 млн євро на рік. Ще менше отримують Мануель Локателлі (3 млн євро), Філіп Костіч (2,5 млн євро) і Мойзе Кін (2,5 млн євро).

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