Погба жартівливо повідомив, що операція на його щиколотці пройшла успішно

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба у вівторок, 7 січня, був прооперований.

Француз вирушив у лікарню, де була здійснена операція на щиколотці. Про це футболіст повідомив у своєму Інстаграмі. "Я не знаю, чи зі мною все в нормі. Я п'яний чи тверезей", – написав Погба після процедур.

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Проблема з ногою переслідувала хавбека протягом нинішнього сезону, Погба провів лише вісім матчів у всіх турнірах.

Раніше про можливу операцію французького гравця повідомив головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер. За його інформацією, на відновлення Погба може знадобитися 3-4 тижні.

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