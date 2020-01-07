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Погба жартівливо повідомив, що операція на його щиколотці пройшла успішно

16:00 30 Читать на русском
Погба жартівливо повідомив, що операція на його щиколотці пройшла успішно
Поль Погба / Getty images

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба у вівторок, 7 січня, був прооперований. 

Француз вирушив у лікарню, де була здійснена операція на щиколотці. Про це футболіст повідомив у своєму Інстаграмі. "Я не знаю, чи зі мною все в нормі. Я п'яний чи тверезей", – написав Погба після процедур.

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Проблема з ногою переслідувала хавбека протягом нинішнього сезону, Погба провів лише вісім матчів у всіх турнірах.

Раніше про можливу операцію французького гравця повідомив головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер. За його інформацією, на відновлення Погба може знадобитися 3-4 тижні.

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Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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