Погба відкритий для переходу в ПСЖ у разі провалу з Реалом

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутися на батьківщину.

Француз не проти розглянути пропозицію ПСЖ, повідомляє Le 10 Sport.

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Мрією Погба залишається Реал, однак мадридці у найближче трансферне вікно не готові витрачати багато грошей на одного гравця. Альтернативою для чемпіона світу завжди залишався Ювентус, тепер на горизонті з'явився і ПСЖ. Французький гранд також зацікавлений у тому, щоб поповнити свій склад черговою зіркою.

Додамо, що майже весь нинішній сезон Погба пропустив через травми, зігравши лише у 7-ми матчах АПЛ.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника