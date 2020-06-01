Погба відкритий для переходу в ПСЖ у разі провалу з Реалом

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутися на батьківщину.
Француз не проти розглянути пропозицію ПСЖ, повідомляє Le 10 Sport.
Ікарді офіційно став гравцем ПСЖ – парижани викупили форварда в Інтера
Мрією Погба залишається Реал, однак мадридці у найближче трансферне вікно не готові витрачати багато грошей на одного гравця. Альтернативою для чемпіона світу завжди залишався Ювентус, тепер на горизонті з'явився і ПСЖ. Французький гранд також зацікавлений у тому, щоб поповнити свій склад черговою зіркою.
Додамо, що майже весь нинішній сезон Погба пропустив через травми, зігравши лише у 7-ми матчах АПЛ.
ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника