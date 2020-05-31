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Ікарді офіційно став гравцем ПСЖ – парижани викупили форварда в Інтера

14:20 943 Читать на русском
Ікарді офіційно став гравцем ПСЖ – парижани викупили форварда в Інтера
Мауро Ікарді / Фото з відкритих джерел

Нападник міланського Інтера Мауро Ікарді став повноправним гравцем ПСЖ.

Аргентинський форвард Мауро Ікарді став повноцінним гравцем ПСЖ, повідомляє офіційний сайт Інтера.

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27-річний нападник уклав з паризьким клубом угоду до 30 червня 2024 року. За неофіційними даними, трансфер Ікарді обійшовся парижанам у 57 млн євро.

Нагадаємо, Мауро захищав кольори ПСЖ на правах оренди. Контракт гравця належав міланському клубу, який він покинув минулого літа через конфлікт з тренерським штабом Антоніо Конте.

У поточному сезоні Ліги 1 Ікарді провів 20 матчів, в яких забив 12 голів і віддав 3 результативні передачі.

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