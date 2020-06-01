Погба открыт для перехода в ПСЖ в случае провала с Реалом

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба может вернуться на родину.

Француз не прочь рассмотреть предложение ПСЖ, сообщает Le 10 Sport.

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Мечтой Погба остается Реал, однако мадридцы в ближайшее трансферное окно не готовы тратить много денег на одного игрока. Альтернативой для чемпиона мира всегда оставался Ювентус, теперь на горизонте появился и ПСЖ. Французский гранд также заинтересован в том, чтобы пополнить свой состав очередной звездой.

Добавим, что почти весь нынешний сезон Погба пропустил из-за травм, сыграв лишь в 7-ми матчах АПЛ.

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