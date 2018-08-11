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Погба у матчі проти Лестера повторив феноменальний рекорд екс-гравця Ліверпуля

17:04 260 Читать на русском
Погба у матчі проти Лестера повторив феноменальний рекорд екс-гравця Ліверпуля
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Голи півзахисника Поля Погба мають особливе значення для Манчестер Юнайтед.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба відзначився забитим голом у матчі 1-го туру АПЛ проти Лестера, а його команда здобула першу перемогу у новому сезоні.

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Цікаво, що у всіх 11 матчах, в яких французу вдалося забити, Манчестер Юнайтед неодмінно перемагав. За цим показником Погба наздогнав колишнього гравця Ліверпуля Раяна Бабеля, повідомляє Opta.

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Англія1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті: П'ятниця 10 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Лестер Сіті
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Теги
Англія Раян Бабель Раян Бабель Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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