Погба у матчі проти Лестера повторив феноменальний рекорд екс-гравця Ліверпуля

Голи півзахисника Поля Погба мають особливе значення для Манчестер Юнайтед.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба відзначився забитим голом у матчі 1-го туру АПЛ проти Лестера, а його команда здобула першу перемогу у новому сезоні.

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Цікаво, що у всіх 11 матчах, в яких французу вдалося забити, Манчестер Юнайтед неодмінно перемагав. За цим показником Погба наздогнав колишнього гравця Ліверпуля Раяна Бабеля, повідомляє Opta.

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