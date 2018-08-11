"Гірше, ніж Дзадза на Євро": Погба порвав навіть партнерів своїм дивним пенальті в АПЛ після суперечки з Санчесом

Новоспечений капітан Манчестер Юнайтед Поль Погба вразив дуже оригінальним виконанням пенальті. Як би його не тролили навіть власні партнери, але чемпіон світу свою справу зробив.

Пам'ятаєте, як Сімоне Дзадзу порівняли з тваринами за жахливе виконання пенальті під час післяматчевої серії у чвертьфіналі Євро-2016? Італієць тепер не один. Щоправда Погба свій 11-метровий реалізував, але йому добряче дісталось від користувачів Твіттера та навіть одноклубника Джессі Лінгарда.

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Що сталось? Уся планета стала свідками того, як час зупинився. Поль виконав пенальті так, ніби у прямий ефір раптом втрутились ефекти повільної зйомки або просто почалась буферизація.

Довжелезних 6 секунд тривав цей "шалений" розбіг на мільйон. Погба, вочевидь, розраховував, що Каспер Шмайхель впаде і полегшить його задачу, але нерви данця виявились значно міцнішими. Утім син екс-воротаря Ман Юнайтед "повинен був мати крила, щоб відбити цей удар", як відзначив Жозе Моурінью, назвавши свого капітана монстром.

"Чи хтось поставив Погба на словмоушн під час пробиття пенальті? Крутий спокій і стриманість", – не стримав сміху в соцмережі Лінгард, який пропустив стартовий матч сезону через неготовність після ЧС-2018.

Цікаво, що Поль змушений був сперечатись за право виконати 11-метровий з іншим партнером. Алексіс Санчес виглядав дуже рішучим, але француз показав, хто в манкуніанському домі капітан і пан.

Француз наполіг, що це була дружня розмова, а в наступному матчі він може віддати чилійцю право пробити. Відзначимо, що Моурінью не визначав пенальтистів у своїй команді, мовляв, гравці самі краще відчують момент і розберуться на полі.

У мережі жартома припускали, що Погба відбився від Алексіса вбивчими аргументами: "Ти був на ЧС, грав у фіналі Мундіалю, підняв над головою Кубок світу?"

Sanchez: please, let me play this penalty.



Pogba: Were you at the World Cup?

Have you ever played in a World Cup final?

Have you lifted the World Cup?

Sanchez: Oga no Vex. Na just request. pic.twitter.com/O7l0VidXCd — Omotolani (@Blacqxx) 10 серпня 2018 р.

А ось як відреагували фанати. Пробіжка Погба перед пенальті насправді виглядала так

Pogba's run up to the Pen that has put Man Untied into the lead. https://t.co/HGvnmrIKrf — Historical Sport (@HistorySport_) 10 серпня 2018 р.

Знамениті британські мультиплікатори 442oons бачили це так: суддя не витримав і пробив замість чемпіона світу-2018.

Ще один погляд на забіг Погба

А ми вже думали, що на удар доведеться чекати ще довше

Still waiting for pogba's run up.... pic.twitter.com/4flxI3hfCQ — Ryan Tippett (@ryantip92) 10 серпня 2018 р.

Як жартують інші користувачі, "цей розбіг тривав більше, ніж гра до моменту призначення пенальті". А Погба пропонують нагородити червоною карткою за таке. "Треба було компенсувати 5 хвилин до першого тайму через витівку Поля".

Момент під іншим кутом

"Поль Погба видав найповільніший забіг, який тільки можна побажати. Це ще гірше, ніж навіть Дзадза на Євро"

Nothing new about Paul Pogba's run-up last night. He was doing it in front of the Kop aged 17 #mufc pic.twitter.com/6tXlOGP3dY — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 11 серпня 2018 р.

Як би ми не сміялись, але Погба дійсно переніс свою гру і переможний дух з ЧС-2018 на МЮ. Тож це може допомогти команді Моурінью в чемпіонській гонці. Заслужений найкращий гравець стартового матчу АПЛ – і це після того, як він пропустив передсезонну підготовку та відіграв Мундіаль. Браво!

Paul Pogba brought his World Cup boost back to the Premier League ️️ pic.twitter.com/m7gQ7zm38r — B/R Football (@brfootball) 11 серпня 2018 р.

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