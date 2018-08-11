Ярмоленко, Фред та ще 5 гравців АПЛ, які виступали в українському чемпіонаті. Що на них чекає в новому сезоні

У сезоні-2018/19 англійської Прем'єр-ліги зіграють 7 відомих футболістів, які свого часу виступали в УПЛ. Розповідаємо, які ролі у своїх командах вони відіграватимуть.

Фернандінью, Вілліан і Мхітарян вже обжилися в англійському чемпіонаті, Лукас Перес з ним знайомий, Ярмоленко і Фред переїхали на Туманний Альбіон у середині цього літа, а Бернард став гучним переходом у трансферний дедлайн.

Фернандінью – Манчестер Сіті

Виступи в УПЛ: Шахтар (2005-2013 роки)

Основний опорний півзахисник команди Хосепа Гвардіоли. У чемпіонському сезоні був фактично незамінною фігурою для Манчестер Сіті в центрі поля. Фернандінью вже 33, але його статус у новому сезоні навряд чи зміниться. Клуб нікого не придбав на заміну, Гюндоган на цій позиції не настільки органічний через постійні травми, а ставити в опорну зону Фодена чи Зінченка – це не вихід.

Вілліан – Челсі

Виступи в УПЛ: Шахтар (2007-2013 роки)

Як і Фернандінью, 5 сезонів поспіль є гравцем основної обойми у своєму клубі АПЛ. Незважаючи на складні періоди для Челсі, Вілліан стабільно не опускається нижче певного рівня. Лондонці відхилили 3 пропозиції Барселони щодо трансферу Вілліана – показник того, що новий наставник Мауріціо Саррі бачить його на фланзі атаки у своїй схемі 4-3-3. Хадсон-Одой йому поки що не конкурент, а боротьбу з Педро та Мозесом потрібно завершувати на свою користь.

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Генріх Мхітарян

Виступи в УПЛ: Металург Д (2009-2010 роки), Шахтар (2010-2013 роки)

Взимку в рамках суперобміну між Манчестер Юнайтед і Арсеналом переїхав у Лондон. На Емірейтс Генріх відразу став основним, але повернути свою форму зразка виступів у Борусії Д не встиг. Арсенал переживає перебудову, однак позиціям Мхітаряна це не загрожує – новий наставник Унаї Емері також відводить йому одну з головних ролей в атаці. Вірменин має хороші умови, щоб засяяти в АПЛ як слід.

Андрій Ярмоленко – Вест Хем

Виступи в УПЛ: Динамо (2007-2017 роки)

Другий шанс для Ярмоленка заявити про себе в Європі. У Борусії йому завадили перспективні молоді конкуренти та травми, у Вест Хемі буде не легше. Андрій через пошкодження вже пропустив половину передсезонної підготовки "молотобійців", а боротьба за основу тут не менша. Антоніо, Снодграсс мають такі ж шанси на стартовий склад, інші три місця в атаці заброньовані за Андерсоном, Арнаутовічем і Чічаріто. Вест Хем багато потратив на ринку, тому від команди чекають результатів тут і зараз. Ярмоленко мусить дуже ударно розпочати чемпіонат.

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Фред – Манчестер Юнайтед

Виступи в УПЛ: Шахтар (2013-2018 роки)

Найпродуктивніший гравець українського чемпіонату, якому Шахтар завдячує своїми останніми успіхами, за 60 млн євро перейшов у Манчестер Юнайтед і відразу інтегрувався у півзахист "дияволів". Перший офіційний млинець вийшов глевким, але кардинально на перспективи Фреда він не вплине. Багатофункціональність хавбека збірної Бразилії полегшить життя Погба. Щоправда, поряд з ними завжди потрібен чистий руйнівник. Фред не повинен загубитися в АПЛ.

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Бернард – Евертон

Виступи в УПЛ: Шахтар (2013-2018 роки)

Примхливий бразилець відпрацював свій "золотий" контракт з Шахтарем і втік з України вільним агентом. Нести важкий тягар його зарплати погодився Евертон. Безкоштовно отримати такого гравця для збільшення варіантів на флангах атаки – успіх для Марку Сілви. Однак сподіватися, що Бернард відразу виграє конкуренцію в Рішарлісона, Волкота, Боласі та Калверта-Льюїна, було б необачно.

Лукас Перес – Вест Хем

Виступи в УПЛ: Карпати (2011-2013 роки), Динамо (2013 рік)

Прогнозовано не закріпився в Арсеналі, і після оренди до Депортіво знайшов підходяще місце роботи. Вест Хем взяв іспанця для розширення глибини передньої лінії. Прихід Лукаса Переса додасть гнучкості атакам колективу Мануеля Пеллегріні, але першим вибором коуча екс-"карпатівець" не стане.

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