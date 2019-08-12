Погба оцінив високий рівень Магуайра у грі проти Челсі – новачок Манчестер Юнайтед вже отримав брутальне прізвисько

Французький хавбек похвалив свого партнера, який провів дебютну гру у складі "червоних дияволів".

"Я кличу його Звіром. Чесно, як ви могли бачити, він вчора провів вражаючий матч. Він лідер. Він дуже добре підходить нам.

Моурінью назвав найкращого гравця Манчестер Юнайтед у матчі проти Челсі – несподіваний вибір

Ми говорили про те, щоб контролювати оборону, у нього хороше взаєморозуміння з Віктором Лінделефом. Це була дуже хороша гра для того, щоб почати новий сезон. У першому таймі суперник домінував у володінні і моментах, але в другому таймі ми правильно відреагували і перехопили ініціативу. Тепер ми домінували у володінні і моментах.

Лемпард жорстко відповів на заяви Моурінью – португалець розкритикував тренера Челсі після провалу в матчі з МЮ

Нам пощастило заробити пенальті на початку зустрічі, але після не дуже гарного старту ми добре закінчили матч. Ми задоволені нашим виступом", - наводить слова Поля Погба Goal.