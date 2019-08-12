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Погба оцінив високий рівень Магуайра у грі проти Челсі – новачок Манчестер Юнайтед вже отримав брутальне прізвисько

14:08 668 Читать на русском
Погба оцінив високий рівень Магуайра у грі проти Челсі – новачок Манчестер Юнайтед вже отримав брутальне прізвисько
Магуайр та Погба / Твіттер Манчестер Юнайтед

Французький хавбек похвалив свого партнера, який провів дебютну гру у складі "червоних дияволів".

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс

"Я кличу його Звіром. Чесно, як ви могли бачити, він вчора провів вражаючий матч. Він лідер. Він дуже добре підходить нам.

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Ми говорили про те, щоб контролювати оборону, у нього хороше взаєморозуміння з Віктором Лінделефом. Це була дуже хороша гра для того, щоб почати новий сезон. У першому таймі суперник домінував у володінні і моментах, але в другому таймі ми правильно відреагували і перехопили ініціативу. Тепер ми домінували у володінні і моментах.

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Нам пощастило заробити пенальті на початку зустрічі, але після не дуже гарного старту ми добре закінчили матч. Ми задоволені нашим виступом", - наводить слова Поля Погба Goal.

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Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр Харрі Магуайр Манчестер Юнайтед - Челсі
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