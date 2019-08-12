Лемпард жорстко відповів на заяви Моурінью – португалець розкритикував тренера Челсі після провалу в матчі з МЮ

Новому наставнику "аристократів" не сподобались слова свого колишнього боса.

"Йому не сподобалася гра Маунта? Він так і сказав? Серйозно? Вау. Що ж, я не можу випускати на поле гравців прямо з лазарету, незважаючи на те, досвідчені вони чи ні.

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Ті, хто грали сьогодні, дозволили нам володіти ініціативою протягом 45-60 хвилин матчу. Очевидно, що ми робили індивідуальні помилки, адже суперник забив чотири голи, завдавши п'ять ударів. Це сувора реальність.

Мене не повинні хвилювати слова інших людей – експертів або кого-небудь ще. Говорити – це їхня робота. Цей склад – те, з чим ми повинні працювати, і я вірю в нього.

Якби ми пішли на перерву, ведучи в рахунку 2:1 або 3:1 – як, мабуть, і повинно було бути, якби ми були точнішими і якби удача була на нашому боці, то матч склався б зовсім інакше", – цитує Лемпарда Goal.

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