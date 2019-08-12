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Лемпард жорстко відповів на заяви Моурінью – португалець розкритикував тренера Челсі після провалу в матчі з МЮ

13:05 856 Читать на русском
Лемпард жорстко відповів на заяви Моурінью – португалець розкритикував тренера Челсі після провалу в матчі з МЮ
Лемпард і Моурінью часів спільної роботи в Челсі / Reuters

Новому наставнику "аристократів" не сподобались слова свого колишнього боса.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс

"Йому не сподобалася гра Маунта? Він так і сказав? Серйозно? Вау. Що ж, я не можу випускати на поле гравців прямо з лазарету, незважаючи на те, досвідчені вони чи ні.

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Ті, хто грали сьогодні, дозволили нам володіти ініціативою протягом 45-60 хвилин матчу. Очевидно, що ми робили індивідуальні помилки, адже суперник забив чотири голи, завдавши п'ять ударів. Це сувора реальність.

Мене не повинні хвилювати слова інших людей – експертів або кого-небудь ще. Говорити – це їхня робота. Цей склад – те, з чим ми повинні працювати, і я вірю в нього.

Якби ми пішли на перерву, ведучи в рахунку 2:1 або 3:1 – як, мабуть, і повинно було бути, якби ми були точнішими і якби удача була на нашому боці, то матч склався б зовсім інакше", – цитує Лемпарда Goal.

Манчестер Юнайтед знищив Челсі: класична перемога Сульшера, невдалий день Лемпарда та перфоменс новачків

blog_ava
Манчестер Юнайтед знищив Челсі: класична перемога Сульшера, невдалий день Лемпарда та перфоменс новачків
01:24
6739
Теги
Манчестер Юнайтед - Челсі Челсі Челсі Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Френк Лемпард Френк Лемпард
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