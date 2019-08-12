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Моурінью назвав найкращого гравця Манчестер Юнайтед у матчі проти Челсі – несподіваний вибір

09:52 1022 Читать на русском
Моурінью назвав найкращого гравця Манчестер Юнайтед у матчі проти Челсі – несподіваний вибір
Жозе Моурінью / Reuters

Португалець прокоментував розгромну перемогу манкуніанців у першому турі АПЛ.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс

Колишнього наставника "червоних дияволів" вразили зовсім не представники атакувальної лінії, які організували велику кількість голів.

"Магуайр заслужив отримати звання найкращого гравця матчу. Він був надійний, немов скеля.

"Це тільки початок", – Сульшер емоційно прокоментував перемогу над Челсі та оцінив дебют Магуайра

Можна діяти дуже небезпечно в атаці, але якщо ви відчуваєте, що можете помилитися, то це забирає у вас впевненість в собі і не дає показувати свою гру. Коли ви відчуваєте, що є щось, що дозволяє вам грати, то дієте набагато впевненіше.

Як я завжди говорив, Лінделеф може стати дуже хорошим гравцем. З Магуайром у них може вийти чудова зв'язка", – сказав Моурінью в коментарі Sky Sports.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Харрі Магуайр Харрі Магуайр Манчестер Юнайтед - Челсі
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