Моурінью назвав найкращого гравця Манчестер Юнайтед у матчі проти Челсі – несподіваний вибір

Португалець прокоментував розгромну перемогу манкуніанців у першому турі АПЛ.

Колишнього наставника "червоних дияволів" вразили зовсім не представники атакувальної лінії, які організували велику кількість голів.

"Магуайр заслужив отримати звання найкращого гравця матчу. Він був надійний, немов скеля.

"Це тільки початок", – Сульшер емоційно прокоментував перемогу над Челсі та оцінив дебют Магуайра

Можна діяти дуже небезпечно в атаці, але якщо ви відчуваєте, що можете помилитися, то це забирає у вас впевненість в собі і не дає показувати свою гру. Коли ви відчуваєте, що є щось, що дозволяє вам грати, то дієте набагато впевненіше.

Як я завжди говорив, Лінделеф може стати дуже хорошим гравцем. З Магуайром у них може вийти чудова зв'язка", – сказав Моурінью в коментарі Sky Sports.

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