Погба оценил высокий уровень Магуайра в игре против Челси – новичок Манчестер Юнайтед уже получил брутальное прозвище

Французский хавбек похвалил своего партнера, который провел дебютную игру в составе "красных дьяволов".

"Я зову его Зверем. Честно, как вы могли видеть, он вчера провел впечатляющий матч. Он лидер. Он очень хорошо подходит нам.

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Мы говорили о том, чтобы контролировать оборону, у него хорошее взаимопонимание с Виктором Линделёфом. Это была очень хорошая игра для того, чтобы начать новый сезон. В первом тайме соперник доминировал во владении и моментах, но во втором тайме мы правильно отреагировали и перехватили инициативу. Теперь мы доминировали во владении и моментах.

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Нам повезло заработать пенальти в начале встречи, но после не очень хорошего старта мы хорошо закончили матч. Мы довольны нашим выступлением", – приводит слова Поля Погба Goal.