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Погба оценил высокий уровень Магуайра в игре против Челси – новичок Манчестер Юнайтед уже получил брутальное прозвище

14:08 136 Читати українською
Погба оценил высокий уровень Магуайра в игре против Челси – новичок Манчестер Юнайтед уже получил брутальное прозвище
Магуайр и Погба / Твиттер Манчестер Юнайтед

Французский хавбек похвалил своего партнера, который провел дебютную игру в составе "красных дьяволов".

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

"Я зову его Зверем. Честно, как вы могли видеть, он вчера провел впечатляющий матч. Он лидер. Он очень хорошо подходит нам.

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Мы говорили о том, чтобы контролировать оборону, у него хорошее взаимопонимание с Виктором Линделёфом. Это была очень хорошая игра для того, чтобы начать новый сезон. В первом тайме соперник доминировал во владении и моментах, но во втором тайме мы правильно отреагировали и перехватили инициативу. Теперь мы доминировали во владении и моментах.

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Нам повезло заработать пенальти в начале встречи, но после не очень хорошего старта мы хорошо закончили матч. Мы довольны нашим выступлением", – приводит слова Поля Погба Goal.

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Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Харри Магуайр Манчестер Юнайтед - Челси
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