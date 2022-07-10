Французький півзахисник перед переходом у Ювентус став героєм кумедної ситуації.

Схоже, 29-річний Погба має певну образу на Манчестер Юнайтед, який покинув після завершення терміну контракту.

Ді Марія став гравцем Ювентуса

Хавбек збірної Франції підписував фанатам футболки біля тренувальної бази Ювентуса. Один із уболівальників попросив його залишити автограф на футболці "червоних дияволів". Поль помахав пальцем і відмовився, а от футболки "Старої синьйори" підписував без жодних проблем.

Нагадаємо, Погба кілька днів перебуває в розташуванні Ювентуса і найближчим часом буде представлений офіційно. У туринський клуб він перейде на правах вільного агента вже вдруге. Раніше хавбек виступав у Турині з 2012 по 2016 рік.

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