Мадридці стежитимуть ще за 6 топ-гравцями, окрім очікуваного трансферу Кіліана Мбаппе, інформує AS.

Лунін влітку спробує покинути Реал, – Defensa Central

Перша група – Лєвандовскі, Холанд і Стерлінг. Це гравці, які засиділися на одному місці і готові зробити наступний крок у кар'єрі. Також у Реала може бути розкішний вибір вільних агентів. З Мадридом пов'язують Рюдігера, Погба і Кессьє, які не поспішають домовлятися з Челсі, МЮ та Міланом відповідно. Якщо сторони не знайдуть компроміси, то вже з 1 січня Реал матиме право пропонувати гравцям попередній контракт.

Нагадаємо, минулого літа "вершкові" обмежилися підписаннями Девіда Алаби та Едуардо Камавінга.

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