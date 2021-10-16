"Я скажу тобі, коли буду не готовий вийти на поле", – Роналду та Сульшер з'ясовували відносини після осічки МЮ
Головна зірка Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду поки не знайшов повного взаєморозуміння із наставником "червоних дияволів" Уле Гуннаром Сульшером.
Тривожний епізод за участі Кріштіану Роналду та головного тренера МЮ трапився після домашнього матчу 7-го туру АПЛ проти Евертона (1:1), повідомляє The Sun.
Чергове фіаско "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Евертон – 1:1
Сульшер ухвалив рішення залишити португальця на лаві запасних, пояснюючи це тим, що Кріштіану віддав багато сил у попередній зустрічі ЛЧ з Вільяреалом (2:1). У 36-річного нападника була своя точка зору, і він не звик спостерігати за матчем з "банки". Варто відзначити, що Кріш все ж з'явився на 57-й хвилині, але не врятував перемогу для своєї команди.
"Після гри Кріштіану сказав тренеру, що він обов'язково повідомить його, коли буде не в стані виходити на поле, а зараз він хоче брати участь у кожному матчі Прем'єр-ліги. Роналду наголосив, що приїхав у Манчестер за трофеями, і що Юнайтед повинен грати зі своїм найкращим складом у всіх матчах", – описав ситуацію очевидець подій.
Розчарування Роналду було очевидним, коли він покидав Олд Траффорд після фінального свистка. Навіть форвард Евертона АндросТаунсенд лише з 4-го разу випросив футболку у зірки, поки Кріштіану перебував у стані фрустрації. Ці факти не міг залишити без коментаря і сам Сульшер.
"Я говорив з ним перед грою, говорив з ним і після. Він був готовий вийти тоді, коли його покличуть. На жаль, коли ми не виграємо, Кріштіану незадоволений, і це риса, яку ми вимагаємо від кожного гравця. Це абсолютно не проблема", – заявив наставник.
Джерела у клубі зазначають, що сторони поводяться професіонально, і цей інцидент важко характеризувати конфліктом, швидше непорозумінням. Проте норвезький фахівець дав зрозуміти, що історія може мати продовження. Перед матчем проти Лестера, у Сульшера запитали щодо участі Кріша в поєдинку. Відповідь тренера була неоднозначною: "Ми усі б хотіли бачити Роналду на полі, бо він унікальний. Але неможливо грати кожен матч, це лише фізичні можливості людини".
Кріштіану повернувся до табору МЮ з хорошим настроєм, переписавши чергові рекорди за збірну Португалії і усім виглядом демонструє, що готовий до бою. Зустріч з Лестером запланована на сьогодні, 16 жовтня, початок о 17:00.
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