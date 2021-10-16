Тривожний епізод за участі Кріштіану Роналду та головного тренера МЮ трапився після домашнього матчу 7-го туру АПЛ проти Евертона (1:1), повідомляє The Sun.

Чергове фіаско "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Евертон – 1:1

Сульшер ухвалив рішення залишити португальця на лаві запасних, пояснюючи це тим, що Кріштіану віддав багато сил у попередній зустрічі ЛЧ з Вільяреалом (2:1). У 36-річного нападника була своя точка зору, і він не звик спостерігати за матчем з "банки". Варто відзначити, що Кріш все ж з'явився на 57-й хвилині, але не врятував перемогу для своєї команди.

"Після гри Кріштіану сказав тренеру, що він обов'язково повідомить його, коли буде не в стані виходити на поле, а зараз він хоче брати участь у кожному матчі Прем'єр-ліги. Роналду наголосив, що приїхав у Манчестер за трофеями, і що Юнайтед повинен грати зі своїм найкращим складом у всіх матчах", – описав ситуацію очевидець подій.

Розчарування Роналду було очевидним, коли він покидав Олд Траффорд після фінального свистка. Навіть форвард Евертона АндросТаунсенд лише з 4-го разу випросив футболку у зірки, поки Кріштіану перебував у стані фрустрації. Ці факти не міг залишити без коментаря і сам Сульшер.

"Я говорив з ним перед грою, говорив з ним і після. Він був готовий вийти тоді, коли його покличуть. На жаль, коли ми не виграємо, Кріштіану незадоволений, і це риса, яку ми вимагаємо від кожного гравця. Це абсолютно не проблема", – заявив наставник.

Cristiano Ronaldo headed straight down the tunnel after United’s 1-1 draw with Everton.



Not happy.



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/afc5Qc4sVi — B/R Football (@brfootball) October 2, 2021

Джерела у клубі зазначають, що сторони поводяться професіонально, і цей інцидент важко характеризувати конфліктом, швидше непорозумінням. Проте норвезький фахівець дав зрозуміти, що історія може мати продовження. Перед матчем проти Лестера, у Сульшера запитали щодо участі Кріша в поєдинку. Відповідь тренера була неоднозначною: "Ми усі б хотіли бачити Роналду на полі, бо він унікальний. Але неможливо грати кожен матч, це лише фізичні можливості людини".

Кріштіану повернувся до табору МЮ з хорошим настроєм, переписавши чергові рекорди за збірну Португалії і усім виглядом демонструє, що готовий до бою. Зустріч з Лестером запланована на сьогодні, 16 жовтня, початок о 17:00.

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