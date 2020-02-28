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Погба близький до тренувань у загальній групі – незабаром розпочнеться один з найважчих етапів сезону

15:46 452 Читать на русском
Погба близький до тренувань у загальній групі – незабаром розпочнеться один з найважчих етапів сезону
Поль Погба / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба вийшов на фінішну пряму своєї реабілітації після травму гомілкостопа.

Француз повинен повернутися до тренувань у загальній групі наступного тижня, стверджує L’Equipe.

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Погба має шанс зіграти у поєдинку 29 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (8 березня), однак імовірнішим виглядає його вихід у наступному матчі чемпіонату – проти Тоттенхема (15 березня). Тренерський штаб Манчестер Юнайтед не хоче форсувати події, тому орієнтуватиметься на відчуття самого гравця.

Нагадаємо, востаннє Погба виходив на поле ще в кінці минулого року, після чого був змушений робити операцію на гомілкостопі.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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