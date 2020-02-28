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Погба близок к тренировкам в общей группе – вскоре начнется один из самых тяжелых этапов сезона

15:46 5 Читати українською
Погба близок к тренировкам в общей группе – вскоре начнется один из самых тяжелых этапов сезона
Поль Погба / Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба вышел на финишную прямую своей реабилитации после травмы голеностопа.

Француз должен вернуться к тренировкам в общей группе на следующей неделе, утверждает L'Equipe.

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Погба имеет шанс сыграть в поединке 29 тура АПЛ против Манчестер Сити (8 марта), однако вероятнее выглядит его выход в следующем матче чемпионата – против Тоттенхэма (15 марта). Тренерский штаб Манчестер Юнайтед не хочет форсировать события, поэтому будет ориентироваться на ощущения самого игрока.

Напомним, последний раз Погба выходил на поле еще в конце прошлого года, после чего был вынужден делать операцию на голеностопе.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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