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Погба – головна трансферна ціль Ювентуса

11:19 274 Читать на русском
Погба – головна трансферна ціль Ювентуса
Поль Погба / AFP

"Б'янконері" не полишають надій повернути французького хавбека у Турин.

Ювентус все ще хоче повернути Поля попри відхід Жозе Моурінью з тренерського містка Манчестер Юнайтед, інформує Calciomercato.

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За інформацією джерела Погба – пріоритетна ціль "б'янконері" під час літнього трансферного вікна. До слова, француз вже захищав кольори туринців з 2012 по 2016 роки. Влітку 2016 року Поль перейшов у Манчестер Юнайтед за рекордні на той час 105 млн євро.

Раніше повідомлялось, що півзахисник прагне покинути Манчестер через конфлікт з наставником "червоних дияволів" Жозе Моурінью. Нагадаємо, португальського фахівця нещодавно звільнили з посади головного тренера манкуніанців.

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Манчестер Юнайтед після 17 турів перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та має 26 очок.

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