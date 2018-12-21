Рой Кін: Гравцям Манчестер Юнайтед зійшло з рук вбивство тренера, вони штовхнули Моурінью під автобус

Легенда Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Рой Кін різко висловив свою оригінальну позицію щодо звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера манкуніанців.

"Гравці приїжджали в тренувальний табір із зайвою вагою і грали паршиво. Соромно так поступати. Я не найбільший фанат Моурінью, але я терпіти не можу футболістів, які ховаються за спинами своїх агентів або смішними коментарями в соцмережах.

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Гравцям зійшло з рук вбивство тренера. Вони ховалися у нього за спиною і штовхнули його під автобус.

Якщо ти професійний футболіст і виходиш на полі у складі такого клубу – будь добрий, викладайся на 100% без жодних відмовок. Гравці, бачте, виявилися засмучені рішеннями Моурінью. Значить гравці – не просто слабкі футболісти, а й слабкі люди. І це стосується не тільки МЮ, а всіх сучасних гравців. Сьогодні вони при найменшій можливості ховаються за соціальні мережі, красиві машини або собачок своїх подружок. І роблять це постійно", – наводить слова Кіна BBC.

Нагадаємо, на місце Жозе Моурінью до кінця сезону керівництво МЮ призначило Уле Гуннара Сульшера.

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