toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Рой Кін: Гравцям Манчестер Юнайтед зійшло з рук вбивство тренера, вони штовхнули Моурінью під автобус

19:50 838 Читать на русском
Рой Кін: Гравцям Манчестер Юнайтед зійшло з рук вбивство тренера, вони штовхнули Моурінью під автобус
Рой Кін (ліворуч) та Жозе Моурінью / Фото JOE

Легенда Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Рой Кін різко висловив свою оригінальну позицію щодо звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера манкуніанців.

"Гравці приїжджали в тренувальний табір із зайвою вагою і грали паршиво. Соромно так поступати. Я не найбільший фанат Моурінью, але я терпіти не можу футболістів, які ховаються за спинами своїх агентів або смішними коментарями в соцмережах.

Реал планує призначити Моурінью влітку та пропонує зарплатню у розмірі 20 мільйонів євро

Гравцям зійшло з рук вбивство тренера. Вони ховалися у нього за спиною і штовхнули його під автобус.

Якщо ти професійний футболіст і виходиш на полі у складі такого клубу – будь добрий, викладайся на 100% без жодних відмовок. Гравці, бачте, виявилися засмучені рішеннями Моурінью. Значить гравці – не просто слабкі футболісти, а й слабкі люди. І це стосується не тільки МЮ, а всіх сучасних гравців. Сьогодні вони при найменшій можливості ховаються за соціальні мережі, красиві машини або собачок своїх подружок. І роблять це постійно", – наводить слова Кіна BBC.

Нагадаємо, на місце Жозе Моурінью до кінця сезону керівництво МЮ призначило Уле Гуннара Сульшера.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Рой Кін Рой Кін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук