Вингер мюнхенцев Садьо Мане не обойдется одним штрафом за скандальное поведение после матча с Манчестер Сити (0:3) в Лиге чемпионов.

31-летний сенегалец не попадет в заявку команды на матч Бундеслиги против Хоффенхайма, сообщает пресс-служба клуба. Все из-за драки с Лероем Сане.

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Кроме того, Мане получит штраф. Можно считать, что наказание не такое уж серьезное, ведь руководство даже рассматривало вариант с досрочным расторжением контракта. Сам Садьо попросил прощения за свое позорное поведение.

Отметим, что в этом сезоне вингер наиграл 32 поединка, в которых успел отличиться 11 голами и 5 результативными передачами.

Бавария 15 апреля сыграет с Хоффенхаймом в Бундеслиге, а 19 числа состоится ответный матч 1/4 финала ЛЧ с Манчестер Сити.

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