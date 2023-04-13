Ситуація у мюнхенському колективі потроху налагоджується, але до ідеальної атмосфери все ще далеко.

13 квітня "ротен" повернулись до тренувань, де зустрілись Лерой Сане та Садьйо Мане, між якими на тижні відбувся конфлікт.

Боси Баварії хотіли попрощатись з Мане після бійки – відомо, що робитиме вінгер

Як стверджує Bild, сенегалець попросив вибачення за удар в обличчя, якого завдав після дуелі у Лізі чемпіонів з Манчестер Сіті.

Водночас Хасан Саліхаміджіч і Олівер Кан спілкувались з представниками Мане щодо його майбутнього у клубі. Рішення можуть ухвалити вже після нинішнього тренування, на якому вінгер виглядав спокійним.

Sadio Mané and Leroy Sané trained normally today after their altercation at the Etihad. Both apologised to their teammates this morning. ️



( @SkySportsNews) pic.twitter.com/ypHf0Gy7GI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 13, 2023

Раніше була інформація, що 31-річний вінгер не обмежиться лише штрафом. Чимало гравців мюнхенців та менеджерів вважають, що сам футболіст піде влітку.

"Передзвонив дружині і сказав, що хочу вмерти": як гравці чемпіона Англії побилися на полі під час матчу Ліги чемпіонів