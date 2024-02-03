Шахтар провів два спаринги за день на турецьких зборах і обидва програв. Дивіться відео голів та огляд зустрічей.

День розпочала основа "гірників" і Градец-Кралове. Чехи здобули впевнену перемогу, відвантаживши Різнику два голи.

Гра резерву Шахтаря та Вележа була значно яскравішою. Боснійці двічі виходили вперед завдяки провалам легіонерської оборони донеччан, але 17-річний Цуканов і Швед відповідали. Відразу після перерви Лацабідзе подарував Вележу ще один м'яч. Цього разу Шахтар не оговтався, тому друга поразка – 2:3.

Шахтар програв вдруге за день – легіонерська оборона провалилась, вирок новачку, третій гол нової перлини