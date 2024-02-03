Подвійне фіаско "гірників" у відеооглядах матчів Шахтар – Градец-Кралове – 0:2 і Шахтар – Вележ – 2:3
22:20 - Читать на русском
Шахтар провів два спаринги за день на турецьких зборах і обидва програв. Дивіться відео голів та огляд зустрічей.
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День розпочала основа "гірників" і Градец-Кралове. Чехи здобули впевнену перемогу, відвантаживши Різнику два голи.
Гра резерву Шахтаря та Вележа була значно яскравішою. Боснійці двічі виходили вперед завдяки провалам легіонерської оборони донеччан, але 17-річний Цуканов і Швед відповідали. Відразу після перерви Лацабідзе подарував Вележу ще один м'яч. Цього разу Шахтар не оговтався, тому друга поразка – 2:3.
Шахтар програв вдруге за день – легіонерська оборона провалилась, вирок новачку, третій гол нової перлини
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