Шахтер провел два спарринга за день на турецких сборах и оба проиграл. Смотрите видео голов и обзор встреч.

День начала основа "горняков" и Градец-Кралове. Чехи одержали уверенную победу, отгрузив Ризныку два гола.

Игра резерва Шахтера и Вележа была значительно ярче. Боснийцы дважды выходили вперед благодаря провалам легионерской обороны дончан, но 17-летний Цуканов и Швед отвечали. Сразу после перерыва Лацабидзе подарил Вележу еще один мяч. На сей раз Шахтер не оклемался, поэтому второе поражение – 2:3.

Шахтер проиграл второй раз за день – легионерская оборона провалилась, приговор новичку, третий гол новой жемчужины