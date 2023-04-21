"У 2003 році Шевченко привіз кубок Ліги чемпіонів до Києва. У Борисполі купа людей. Григорій Михайлович Суркіс висмикнув мене і сказав: "Ігорю, ти маєш робити ексклюзивне інтерв'ю?" Я сказав, що так, ми домовлялися.

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Ми приходимо до офісу Суркіса, а наш оператор Саша Опеха каже, що для того, щоб зробити гарний кадр, потрібно перенести диван. Я кажу: "Як ми перенесемо диван?" Він: "Андрій нам допоможе". Йому взагалі було все одно, хто такий Шевченко.

І ось ми переносимо диван, при цьому подряпали паркет Суркісу, а я ще запитав, що будемо робити? Шевченко відповів: "Так залишимо, не видно, скажемо, що хтось рухав і все", – заявив Циганик в етері ВЗБІРНА.

До слова, Мілан виграв Лігу чемпіонів сезону-2002/03, обігравши у фіналі Ювентус у серії пенальті (3:2). Вирішальний 11-метровий реалізував саме Шевченко.

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