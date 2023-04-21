"В 2003 году Шевченко привез кубок Лиги чемпионов в Киев. В Борисполе куча людей. Григорий Михайлович Суркис выдернул меня и сказал: "Игорь, ты должен делать эксклюзивное интервью?" Я сказал, что да, мы договаривались.

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Мы приходим в офис Суркиса, а наш оператор Саша Опеха говорит, что для того, чтобы сделать хороший кадр, нужно перенести диван. Я говорю: "Как мы перенесем диван?" Он: "Андрей нам поможет". Ему вообще было все равно, кто такой Шевченко.

И вот мы переносим диван, при этом царапаем паркет Суркису, а я еще спросил, что будем делать? Шевченко ответил: "Так оставим, не видно, скажем, что кто-то двигал и все", – заявил Цыганык в эфире ВЗБІРНА.

К слову, Милан выиграл Лигу чемпионов сезона-2002/03, обыграв в финале Ювентус в серии пенальти (3:2). Решающий 11-метровый реализовал именно Шевченко.

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