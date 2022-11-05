Легенда збірної Німеччини Лукас Подольскі у 37 нагадав про свій все ще непоганий рівень.

Гурнік Забже доволі легко розгромив Погонь Щецін у 16-му турі Екстракляси з рахунком 4:1. Своє ім'я у протокол матчу вписав і німецький півзахисник, який оформив гол+асист.

Коноплянка відзначився красивим дебютним асистом, який приніс перемогу Краковії

Саме Подольскі поставив крапку у зустрічі. На 73 хвилині Лукас отримав м'яч на своїй частині та потужно пробив по воротах суперника. М'яч по-зрадницьки залетів за комірець кіперу. Фантастика!

Колишній гравець Кельна, Баварії й Арсенала цього сезону зіграв у 13 матчах за Гурнік Забже, зумів забити 4 м'ячі та віддати 6 результативних передач.