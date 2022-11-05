Колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка провів уже четвертий результативний матч у сезоні за Краковію.

Екстракляса, 16-й тур

Краковія – Ягеллонія – 1:0

Гол: Родін, 77

Проти Ягеллонії головний тренер команди з Кракова поставив 33-річного українця зі стартових хвилин. Віддячити коучу за довіру Євген зміг по перерві.

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На 77-й хвилині він змістився у напівфланг та з глибини закинув у штрафний. Матей Родін вдало підставив ногу та перевів сферу у ворота. Це був дебютний асист у футболці Краковії для Коноплянки. Для цього йому знадобилось 22 матчі. Ще в активі хавбека є 3 голи.

Це було єдине взяття воріт у зустрічі, що принесло перемогу команді українця. Краковія піднялась на 7 місце з 25 заліковими балами, Ягеллонія залишилась дванадцятою.

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