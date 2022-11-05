Легенда сборной Германии Лукас Подольски в 37 напомнил о своем все еще неплохом уровне.

Гурник Забже легко разгромил Погонь Щецин в 16-м туре Экстраклясы со счетом 4:1. Свое имя в протокол матча вписал и немецкий полузащитник, оформивший гол+ассист.

Коноплянка отличился красивым дебютным ассистом, принесшим победу Краковии.

Именно Подольски поставил точку во встрече. На 73-й минуте Лукас получил мяч на своей части и мощно пробил по воротам соперника. Мяч предательски залетел за воротничок кипера. Фантастика!