"Подарував одну машину військовій частині, допомагаємо всім, чим можемо. Ми годуємо тероборону Одеси їжею, що залишилася у моєму ресторані.

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Їжі було, напевно, на 10 тисяч доларів, тож довелося все віддати. Також віддав для тероборони шезлонги, бо людям холодно спати на постах.

Тішить, що у цій ситуації всі дуже згуртувалися. Напевно, в цьому і є наша сила: у тому, що ми – єдині. У всіх одна мета – щоб швидше перемогти. Саме перемогти, бо назад відступати ніхто не хоче. Завдання лише одне – перемогти. Звичайно, хочеться, щоб це було швидше, але розуміємо, що противник використовує протизаконні засоби", – сказав Ковальчук у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Кирило розпочинав професіональну кар'єру у Дніпрі у 2003 році. В Україні встиг пограти також за Таврію, Чорноморець і Металіст. За кордоном захищав кольори молдовського Зімбру, російської Томі, турецької Каршияки та казахського Ордабаси. У складі збірної України провів чотири матчі.

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