Подарунок за побиття Барселони – Баварія підписала новий контракт зі своїм лідером
Півзахисник Баварії Леон Горецка не має наміру щось змінювати у своїй кар'єрі.
Мюнхенський клуб продовжує радувати своїх уболівальників. У вівторок Баварія розгромила Барселону в стартовому турі ЛЧ, а сьогодні оголосила про продовження співпраці з Леоном Горецкою.
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Німецький хавбек поставив підпис під новим контрактом, який розрахований до літа 2026 року, повідомляє прес-служба Баварії. Попередня угода завершувалася у кінці нинішнього сезону.
До слова, Горецка перейшов до Баварії із Шальке в 2018 році. Відтоді він разом з командою тричі ставав чемпіоном Німеччини, двічі вигравав національний Кубок, перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та чемпіонаті світу серед клубів. У 118 матчах за команду Леон забив 25 голів.
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