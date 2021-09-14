Барселона зустрічається з Баварією у 1-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео головних моментів матчу Барселона – Баварія на Футбол 24.

Гості домінували з початку поєдинку і на 34-ій хвилині досягли свого. Мюллєр наважився на удар з-за меж карного майданчика, а рикошет від Гарсії не залишив шансів тер Штегену – 1:0 на користь Баварії.

Барселона – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу між суперниками Динамо

По перерві Лєвандовскі подвоїв перевагу мюнхенців. Стійка відбила потужний удар Мусіали, але поляк був першим на добиванні.

Перший гол: