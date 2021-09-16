Полузащитник Баварии Леон Горецка не намерен что-то менять в своей карьере.

Мюнхенский клуб продолжает радовать своих болельщиков. Во вторник Бавария разгромила Барселону в стартовом туре ЛЧ, а сегодня объявила о продолжении сотрудничества с Леоном Горецкой.

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Немецкий хавбек поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до лета 2026 года, сообщает пресс-служба Баварии. Предыдущее соглашение завершалось в конце нынешнего сезона.

К слову, Горецка перешел в Баварию из Шальке в 2018 году. С тех пор он вместе с командой трижды становился чемпионом Германии, дважды выигрывал национальный Кубок, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и чемпионате мира среди клубов. В 118 матчах за команду Леон забил 25 голов.

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