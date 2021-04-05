Ще у січні про чемпіонство команди Дієго Сімеоне говорили гучно та впевнено. Однак ціла серія невдалих результатів кардинально міняє ситуацію. Ось і у матчі проти Севільї Атлетіко не зміг забити бодай м'яч та закономірно поступився, зробивши своїм переслідувачам черговий щедрий подарунок.

Атлетіко програв Севільї – мадридці підпускають Реал і Барселону на мінімальну дистанцію у таблиці Ла Ліги

Таким чином, Севілья набрала 58 очок, залишившись на четвертій позиції у турнірній таблиці. Атлетіко, маючи в активі 66 залікових балів, тримається першим, однак відрив від Реала становить всього три пункти, а від Барси – чотири. При цьому каталонці свій матч 29-го туру ще не зіграли.