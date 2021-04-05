Еще в январе о чемпионстве команды Диего Симеоне говорили громко и уверенно. Однако целая серия неудачных результатов кардинально меняет ситуацию. Вот и в матче против Севильи Атлетико не смог забить хотя бы мяч и закономерно уступил, сделав своим преследователям очередной щедрый подарок.

Атлетико проиграл Севилье – мадридцы подпускают Реал и Барселону на минимальную дистанцию в таблице Ла Лиги

Таким образом, Севилья набрала 58 очков, оставшись на четвертой позиции в турнирной таблице. Атлетико, имея в активе 66 зачетных баллов, держится первым, однако отрыв от Реала составляет всего три пункта, а от Барсы – четыре. При этом каталонцы свой матч 29-го тура еще не сыграли.