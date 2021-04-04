За час міжнародної паузи якось і забулося, що в Іспанії одним з головних претендентів на чемпіонство залишається Атлетіко. Чи, може, ми всі вже встигли морально списати мадридців з пробігу? Відрив "матрацників" з дванадцяти очок скоротився до трьох, причому Барселона може зменшити його і до мінімуму. В останніх дев'яти матчах Ла Ліги підопічні Чоло Сімеоне виграли лишень чотири зустрічі при двох поразках та трьох нічиїх. Статистичні портали при цьому вивели грандів у фаворити на "золото", але все було в руках Атлетіко.

Перемога над Севільєю збільшила б відрив від Реала до шести пунктів і не дозволила б Барселоні швидко наблизитись на мінімальну відстань. А там мадридцям необхідно було б витримати всього дев'ять турів – причому у грандів календар не буде легшим. Втім, про майбутні розклади можна було говорити тільки після звитяги на Рамон Санчес Пісхуан.

Севілья, вірогідно, збереже місце у топ-4 Прімери, маючи перевагу над найближчим конкурентом у дев'ять очок при наявності матчу в запасі. Втім, навряд чи команду Хулена Лопетегі задовільняли останні результати – "рохібланкос" виграли лишень два з п'яти останніх поєдинків у Ла Лізі, зазнали розгрому в півфіналі Кубка Іспанії й вилетіли з Ліги чемпіонів. Таким чином, матч проти Атлетіко для нервіонців мав не стільки турнірну важливість, скільки психологічну.

Господарі з перших хвилин захопили ініціативу у зустрічі. В першій половині першого тайму вони могли розгромити "матрацників": так, на 4-й хвилині Сусо з правого краю штрафного стріляв у дальній кут (Облак парирував), а на 7-й андалусійці заробили пенальті – це Сауль наступив на ногу Ракітічу після комбінації Севільї в штрафному. На щастя для гостей, Облак парирував удар Окампоса з "позначки".

Ще за дві хвилини з лінії карного майданчика стріляв Хордан, однак м'яч пролетів у сантиметрах від ближньої стійки. В наступній же атаці Де Йонг отримав скидку на дальню стійку й головою пробивав метрів з п'яти, але замикання в останню мить накрив один із захисників. Крім того, на 16-й хвилині Окампос завдав удару після навісу з кутового – м'яч пройшов повз ворота. У Атлетіко ж за цей період не було нічого, крім слабенького дального пострілу Лемара по центру.

В середині першого тайму мадридцям вдалося вирівняти хід зустрічі, навіть організувавши кілька непоганих атак, однак із завершенням підопічні Дієго Сімеоне провалювались. Все, що вдалося створити у цей період – це удар Коке з лінії півкола на 24-й хвилині. Капітан пробив точно в руки Буну. На жаль, цей момент стиав останнім для Атлетіко до перерви! Вже на 30-х хвилинах Севілья повернула ініціативу.

Дієго Сімеоне був настільки розчарований грою підопічних, що замінив Лоді вже на 34-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Корреа, однак жодного покращення у футболі гостей не сталося. Господарі ж в останній третині першого тайму чогось реально гольового не вигадали, але швидкі атаки з ударами проходили кожні 3-4 хвилини. Атлетіко з горем навпіл накривав ці спроби, хоча на 44-й хвилині обрізка Феліпе призвела до контрвипаду нервіонців 3-в-2. Зрештою, мадридцям вдалося вистояти, відправившись відпочивати за нулів на табло.

Здавалося, що у другому таймі Севілья дотисне Атлетіко, однак не все сталося, як гадалося. Мадридці швидко захопили ініціативу й провели кілька хороших атак, ледь не забивши вже на 48-й хвилині – це Корреа прорвався лівим флангом і зовнішнім боком стопи вирізав передачу на лінію воротарського. Суарес летів на замикання, але трішки не встиг.

До 52-ї хвилини Севілья навіть за м'яч зачепитись не могла, однак на 53-й господарі ледь не відкрили рахунок внаслідок подачі Акуньї на дальню стійку. Ракітіч замикав її ударом з лету, але м'яч полетів на трибуни. Атлетіко відповів низкою цікавих атак без завершення, а на 60-х хвилинах знову почав загострювати. Так, на 64-й Льоренте пробив з рикошетом метрів з 22-х (повз ворота), а на 66-й Коке з відскоку вистрілив у лівий нижній кут – Буну врятував "рохібланкос"!

Покарання за марнотратство могло прилетіти вже на 68-й хвилині, коли Окампос змістився з правого флангу на лінію штрафного, однак його удар пройшов прямо в руки Облаку. Мадридці натяку не зрозуміли, а Севілья вже на 70-й святкувала взяття воріт: Навас увірвався на правий край карного майданчика й виконав навіс на Акунью, а той головою пробив у дальній кут – 1:0! Втім, вже через три хвилини Атлетіко отримав можливість зрівняти рахунок внаслідок контратаки з прострілом на 11 метрів – Ермосо завдав удару в дотик, але через невдалий "кікс" м'яч полетів на трибуни.

У мадридців було ще близько 20 хвилин на порятунок матчу. Дієго Сімеоне почав проводити заміни, кинувши у бій Кондогбія та Ермосо, але покращення від їхнього виходу не сталося. Льоренте з відчаю на 82-й хвилині вирішив пробити з дистанції, але м'яч банально зрізався з його ноги. Севілья ж на 85-й могла і другий гол забити внаслідок контратаки з прострілом на свіжого Ен-Несірі – Тріпп'єр відібрав м'яч так, що був привід призначити пенальті. Арбітр промовчав.

На останніх хвилинах андалусійці почали відверто "сушити" гру. За це Атлетіко міг покарати у компенсований час: Суарес отримав закидання в карний майданчик, поставив корпус і скинув м'яч на Корреа – Анхель опинився прямо перед Буну й пробив у дотик, однак голкіпер врятував господарів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "рохібланкос".

Таким чином, Севілья набрала 58 очок, залишившись на четвертій позиції у турнірній таблиці. Атлетіко, маючи в активі 66 залікових балів, тримається першим, однак відрив від Реала становить всього три пункти, а від Барси – чотири. При цьому каталонці свій матч проведуть завтра проти Вальядоліда.