Вулверхемптон скористався опцією викупу корейського нападника в РБ Лейпциг, інформує офіційний сайт англійського клубу.

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Повноцінним гравцем 26-річний нападник стане 1 липня, а контракт розрахований до 2026 року. Його умови були узгоджені між командами ще минулого року. За неофіційною інформацією, викуп Хі Чхана обійшовся "вовкам" у 16 мільйонів євро.

Нагадаємо, РБ Лейпциг підписав Хвана в 2020-му на заміну Тімо Вернеру, але той провалився у Бундеслізі. На початку сезону 2021/22 його віддали в оренду. Нападник останній місяць провів у лазареті, а загалом за Вулверхемптон встиг відіграти 18 поєдинків (чотири голи й один асист).

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