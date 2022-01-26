Вулверхэмптон воспользовался опцией выкупа корейского нападающего у РБ Лейпциг, информирует официальный сайт английского клуба .

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Полноценным игроком 26-летний нападающий станет 1 июля, а контракт рассчитан до 2026 года. Его условия были согласованы между командами в прошлом году. По неофициальной информации, выкуп Хи Чхана обошелся "волкам" в 16 миллионов евро.

Напомним, РБ Лейпциг подписал Хвана в 2020-м на замену Тимо Вернеру, но тот провалился в Бундеслиге. В начале сезона 2021/22 его отдали в аренду. Нападающий последний месяц провел в лазарете, а всего за Вулверхэмптон успел отыграть 18 поединков (четыре гола и один ассист).

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