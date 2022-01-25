Марсьяль приєднався до Севільї на правах оренди, яка розрахована до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Угода не передбачає права викупу. На цьому наполіг Манчестер Юнайтед. Відтак, влітку 26-річний француз повернеться на Олд Траффорд, де його долю, ймовірно, буде вирішувати вже новий головний тренер.

У сезоні 2021/22 Марсьяль втратив місце у складі Манчестер Юнайтед. В його активі лише 8 виходів на поле в АПЛ (210 хвилин) і 1 забитий м'яч. Севілья після 22 турів Ла Ліги посідає друге місце в турнірній таблиці.

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