Екс-півзахисник "левів" Михайло Кополовець розповів про свою нову роль у таборі "зелено-білих".

"Так, я повернувся в Карпати, тож знову буду у Львові. Це вже офіційно. Я вже на місці.

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У якій ролі працюватиму? Селекціонером. Її мені запропонував Мирон Богданович Маркевич.

Які відчуття після повернення в клуб через вісім з половиною років? У Карпатах почуваюсь, наче вдома. Та й чи може бути інакше? Якраз зараз перебуваю з командою на Закарпатті, яка у даний момент веде підготовку до нового сезону", – сказав Кополовець у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, Кополовець виступав за Карпати з 2007-го по 2015-й р. Разом із клубом виходив до групового етапу Ліги Європи у сезоні 2010/11.

Після завершення кар'єри футболіста Михайло три роки обіймав посаду спортивного директора Миная.

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