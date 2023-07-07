"Да, я вернулся в Карпаты, поэтому снова буду во Львове. Это уже официально. Я уже на месте.

Кополовец вернулся в Карпаты – легенда львовян получил неожиданную должность

В какой роли буду работать? Селекционером. Ее мне предложил Мирон Богданович Маркевич.

Какие ощущения после возвращения в клуб через восемь с половиной лет? В Карпатах чувствую себя как дома. Да и может ли быть иначе? Как раз сейчас нахожусь с командой на Закарпатье, которая в данный момент ведет подготовку к новому сезону", – сказал Кополовец в комментарии UA-Football.

Напомним, Кополовец выступал за Карпаты с 2007-го по 2015-й г. Вместе с клубом выходил в групповой этап Лиги Европы в сезоне 2010/11.

После завершения карьеры футболиста Михаил три года занимал должность спортивного директора Миная.

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