Аргентинський фахівець має непогану зарплату в паризькому гранді. Сума, що він отримує в клубі, становить 525 тисяч євро місяць "чистими" – це 6,3 млн на рік, повідомляє Le Parisien.

Почеттіно висловився щодо можливих переходів Мессі і Рамоса в ПСЖ

Крім того, зарплата Почеттіно зростатиме поступово. Зокрема, з наступного року він отримуватиме 7,5 млн євро, а ще через один сезон – 8,04 млн. Зауважимо, що попередник Маурісіо – Томас Тухель – заробляв 4,2 млн у євровалюті за рік.

До слова, Почеттіно нещодавно виграв Суперкубок Франції з ПСЖ – це його перший трофей у тренерській кар'єрі.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом