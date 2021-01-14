Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно намагається не зважати на спекуляції навколо трансферної роботи клубу.

"Мессі і Рамос? Що ви хочете почути від мене? У футболі може статися все, що завгодно.

Рамос жорстко шантажує Реал: У ПСЖ сказали, що збираються збудувати чудову команду зі мною та Мессі

Навколо такого клубу, як ПСЖ, з'являються неймовірні чутки. Втім, ми не можемо аналізувати чи обговорювати когось, допоки не адаптуємося", – наводить слова Почеттіно Sport.es.

Додамо, що Мессі та Рамос влітку можуть стати вільними агентами, тому вже зараз мають право вести переговори з іншими клубами. ПСЖ вважається одним з головних претендентів на лідерів Барселони і Реала.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку