Аргентинский специалист имеет неплохую зарплату в парижском гранде. Сумма, которую он получает в клубе, составляет 525 тысяч евро на месяц "чистыми" – это 6,3 млн в год, сообщает Le Parisien.

Почеттино высказался о возможных переходах Месси и Рамоса в ПСЖ

Кроме того, зарплата Почеттино будет расти постепенно. В частности, со следующего года он будет получать 7,5 млн евро, а через один сезон – 8,04 млн. Заметим, что предшественник Маурисио – Томас Тухель – зарабатывал 4,2 млн в евровалюте в год.

К слову, Почеттино недавно выиграл Суперкубок Франции с ПСЖ – это его первый трофей в тренерской карьере.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом