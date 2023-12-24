"Треба бути справедливими щодо Нкунку. Не можна надто сильно тиснути на Крістофера, йому потрібно знайти себе. Він приїхав з Німеччини та був відсутній 5 місяців.

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Нкунку повинен знайти себе у лізі. Ось чому я не хочу створювати тиск на нього – якщо ми хочемо, щоб він допоміг команді, не можна очікувати, що перший же дотик буде голом. Ми покладаємо надії, але наголошу на терпеливості", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, що Нкунку перейшов у Челсі влітку 2023 року, але лише нещодавно дебютував у Кубку ліги проти Ньюкасла. Загалом, француз провів за лондонців 21 хвилину, не відзначившись результативними діями.

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