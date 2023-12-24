"Мы должны быть справедливы по отношению к Нкунку. Нельзя слишком сильно давить на Кристофера, ему нужно найти себя. Он приехал из Германии и отсутствовал 5 месяцев.

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Нкунку должен найти себя в лиге. Вот почему я не хочу создавать давление на него – если мы хотим, чтобы он помог команде, нельзя ожидать, что первое же касание будет голом. Мы возлагаем надежды, но подчеркну терпеливость", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, что Нкунку перешел в Челси летом 2023 года, но лишь недавно дебютировал в Кубке лиги против Ньюкасла. В общем, француз провел за лондонцев 21 минуту, не отметившись результативными действиями.

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