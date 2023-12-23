Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно заявив, що не збирається випускати Крістофера Нкунку і Ромео Лавію тільки тому, що влітку за них віддали серйозні гроші.

"Після шести місяців, як у випадку з Нкунку чи Лавією, треба зрозуміти, що ти маєш показати залученість, тренуватися дуже старанно щодня. Вони мають впливати на гру щоразу, коли виходять на поле. Зрозумійте – у нас тут не благодійність. Нам треба грати у футбол і перемагати.

Деколи професіонали відчувають розчарування, бо хочуть грати. Це важко зрозуміти. Оточення гравця теж скаржиться, бо Нкунку не зіграв проти Шеффілд Юнайтед. Це відбувається не тому, що ми не віримо в нього чи не віримо Лавію. Це тому, що є багато інших гравців, які готові та працюють шість місяців. І ми змушені впливати на гру за допомогою футболістів, які готові краще за цих хлопців.

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Ми зараз не говоримо ні про імена, ні про те, що один футболіст стане кращим за іншого. Йдеться про сьогоднішній день, про те, хто готовий боротися зараз та дати команді те, що ми очікуємо.

Можливо, я надто багато говорю, але це правда. Мене це дратує. Оточення футболіста починає говорити в пресі: "Він хоче грати, він розчарований". Справді? Я теж розчарований, клуб розчарований. Він платить величезні гроші за те, щоб футболісти грали, забивали. Коли футболіст не забиває – йому однаково щомісячно платять зарплату. Якщо взагалі не грає – теж заплатять. Страждає клуб і ми, тренери", – наводить слова Почеттіно Football London.

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