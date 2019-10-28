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Почеттіно вважає поразку від Ліверпуля кроком вперед

11:14 416 Читать на русском
Почеттіно вважає поразку від Ліверпуля кроком вперед
Маурісіо Почеттіно / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку лондонців проти Ліверпуля в матчі 10-го туру АПЛ.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харрі Кейн 1’
1’ Харрі Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

"Ми будемо продовжувати роботу, збережемо позитивний настрій і будемо йти крок за кроком. Можна отримати багато позитивного після такого матчу. Так, складно говорити про крок вперед, враховуючи, що ми програли. Але, з огляду на те, як ми грали в останні місяці, це був невеликий крок вперед, ми зіграли значно краще проти найсильнішої команди Європи", – цитує Почеттіно Sky Sports.

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Нагадаємо, у матчі 10-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Ліверпуля Тоттенхем забив вже на першій хвилині, однак не зміг втримати навіть нічию і поступився з рахунком 1:2. Після цієї звитяги мерсисайдці продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 28 очок, "шпори" з 12-ма балами йдуть одинадцятими.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Ліверпуль - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
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