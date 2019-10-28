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Почеттино считает поражение от Ливерпуля шагом вперед

11:17 22 Читати українською
Почеттино считает поражение от Ливерпуля шагом вперед
Маурисио Почеттино / Фото из открытых источников

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение лондонцев против Ливерпуля в матче 10-го тура АПЛ.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харри Кейн 1’
1’ Харри Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

"Мы будем продолжать работу, сохраним позитивный настрой и будем идти шаг за шагом. Можно извлечь много положительного после такого матча. Да, сложно говорить о шаге вперед, учитывая, что мы проиграли. Но, учитывая то, как мы играли в последние месяца, это был небольшой шаг вперед, мы сыграли значительно лучше против сильнейшей команды Европы", – цитирует Почеттино Sky Sports.

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Напомним, в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля Тоттенхэм забил уже на первой минуте, однако не смог удержать даже ничью и уступил со счетом 1:2. После этой победы мерсисайдцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе 28 очков, "шпоры" с 12-ю баллами идут одиннадцатыми.

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